Türkiye İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 36 Sözleşmeli Personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 36 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

02 Kasım 2021, Salı 17:17 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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