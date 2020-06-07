Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi 542 sözleşmeli personel alacak. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 4B sözleşmeli personel alımı başvuru genel ve özel şartları ile diğer detaylar kesinleşti. Yayınlanan ilana göre, üniversiteye 542 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli personel olarak hemşire, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist, laborant, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, psikolog unvanlarında kişiler alınacak.



