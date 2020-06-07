Türkiye İstanbul Üniversitesi 542 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi 542 sözleşmeli personel alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 542 sözleşmeli personel alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklama en az lise mezunu olman üzere 542 sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

07 Haziran 2020, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi 542 sözleşmeli personel alacak. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nün 4B sözleşmeli personel alımı başvuru genel ve özel şartları ile diğer detaylar kesinleşti. Yayınlanan ilana göre, üniversiteye 542 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı belirtildi. Sözleşmeli personel olarak hemşire, biyolog, diyetisyen, fizyoterapist, laborant, sağlık teknikeri, röntgen teknisyeni, psikolog unvanlarında kişiler alınacak.

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