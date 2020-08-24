İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nün sözleşmeli personel alımı için yaptığı açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

43 hemşire başta olmak üzere birçok bölüme sağlık personeli alacak olan Cerrahpaşa Rektörlüğü, son başvuru tarihini de açıkladı.

24 Ağustos'ta başlayan başvurular bugünden itibaren 15 gün süreyle açık olacak. Adayların www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresindeki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

İlanın özel ve genel detayları ise ilan sayfasında belirtildi.







