İstanbul Üniversitesi dün Resmi Gazete'de bir ilan yayınladı. İlanda "Üniversitemizin birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır." diye belirtildi.

Duyuru ile birlikte "İstanbul Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvurusu nasıl yapılır?" sorusu yöneltilmeye başlandı.

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