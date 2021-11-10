Türkiye İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 Sözleşmeli Personel alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 Sözleşmeli Personel alıyor

Türkiye

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 Sözleşmeli Personel alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 105 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

10 Kasım 2021, Çarşamba 18:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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