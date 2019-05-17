İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kardiyoloji Enstitüsü’ne araştırma görevlisi ve ders verecek öğretim görevlisi alıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte ilanın detayları…

SINAV TAKVİMİ

İlk başvuru tarihi: 17.05.2019

Son başvuru tarihi: 31.05.2019

Ön değerlendirme tarihi: 12.06.2019

Giriş sınavı tarihi: 17.06.2019

Sonuç açıklama tarihi: 19.06.2019

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GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2- Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.

3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

4- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.)

5- Onaylı istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

6- Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)

7- İlan şartı taşıyan kadrolarda adaylar, şartta belirtilen çalışmaları belgelemek zorundadır.

8- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

9- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

10- İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

11- İlanımıza http://www.istanbulc.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

* Atanmaya hak kazanan aday/adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.