Türkiye İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 44 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 44 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

Türkiye

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 44 sözleşmeli sağlık personeli alıyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından açıklamada, 44 sözleşmeli sağlık personeli alınacağı belirtildi.

16 Nisan 2020, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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Cerrahpaşa Rektörlüğü, 44 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Sözleşmeli personel alımı detayları için tıklayın

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