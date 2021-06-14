Türkiye İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alıyor

Türkiye

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı.

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alımı yapacak. Adaylar İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Hakan Çelik
Premium sınıfta Almanlara rakip
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yine zirve, yine...
Rauf Tamer
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Bizim Çocuklar: Eğitimli, disiplinli, Avrupalı…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Eğitim şart
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Çekmeköy'de yangın! Plastik fabrikası yanıyor