İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alımı yapacak. Adaylar İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecek.

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