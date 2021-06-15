İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 39 öğretim üyesi alacağını açıkladı.
15 Haziran 2021, Salı 16:52 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.