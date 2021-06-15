Türkiye İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 39 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

15 Haziran 2021, Salı 16:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 sayılı Kanun’un 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Niyetler paylaşıldı sonuçlar izlenecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
NATO, Türkiye Afganistan
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Amerika her şeye kadir mi?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Beklenen zat
Rauf Tamer
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Şirin Sever
Kadınlar böyledir, görmek istemez bazen…
Şirin Sever
Erkut Can
Ben yokken neler olmuş neler
Erkut Can
Murat Gülderen
Sinema ve tribünü eve taşıdılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aşı hakkını kazanan koştu! Binlerce kişi geldi, uzun kuyruklar oluştu...