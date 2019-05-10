İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alınacağını belirtti. Bugün başlayan ilan için adaylara 15 gün süre verildi. Peki, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır." diye ilan geçti.
Duyuru ile birlikte bu pozisyonlarla ilgilenenler şartlara odaklandı. İşte detaylar...
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