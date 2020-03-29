İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanı için başvuru süresi 15 gün ile sınırlandırıldı.
29 Mart 2020, Pazar 17:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi sözleşmeli personel alacak. Rektörlük,'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa sözleşmeli personel alımları için tıklayın
BUNLARI DA OKUYUN