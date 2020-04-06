İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacağını duyurdu. Temizlik personeli ile hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacağını açıklayan Rektörlük, başvuruların 5 iş günü içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerektiğini bildirdi.