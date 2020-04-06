Türkiye İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, temizlik personeli ile hasta ve yaşlı bakım elemanı alacağını duyurdu.

06 Nisan 2020, Pazartesi 17:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alacağını duyurdu. Temizlik personeli ile hasta ve yaşlı bakım elemanı alınacağını açıklayan Rektörlük, başvuruların 5 iş günü içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılması gerektiğini bildirdi.

Sürekli işçi alımı detayları için tıklayın

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
BMW 2 serisi çok konuşulacak
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Bakan Koca: Hasta sayıları daha artacak ama...
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Ne büyük bir felaket yaşadığımızın farkında mısınız?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tepki: Gezeceğim