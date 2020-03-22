İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimler dolayısıyla merak edilenleri öğrencileriyle bir araya geleceği sosyal medya canlı yayında yanıtlayacak.

Üniversitenin sitesinde yer alan bilgiye göre, "Öğrenciler soruyor Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın cevaplıyor" başlığıyla düzenlenen sosyal medya buluşması, 23 Mart saat 12.00'de "@iucerrahpasa" adlı Instagram hesabından gerçekleştirilecek.

Prof. Dr. Aydın, üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim gören binlerce öğrencisiyle bir araya geleceği yayında, öğrencilerin yeni tip corona virüs önlemleri kapsamında ara verilen eğitim süreçlerine dair akıllarına takılan soruları cevaplayacak.

Öğrenciler, "iucrektorcevapliyor@istanbul.edu.tr" adresi üzerinden sorularını iletebiliyor.





Bu Video

İlgini

Çekebilir

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.