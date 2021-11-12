İstanbul Üniversitesi Gemi Adamı kadrosuna 8 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Gemi Adamı kadrosuna 8 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
12 Kasım 2021, Cuma 16:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz Su Bilimleri Fakültesi’nde görev yapmak üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesine göre 8 (Sekiz) adet Gemi Adamı kadrosuna aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklere sahip sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.