Türkiye İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Elemanı alacağını açıkladı.

01 Ekim 2021, Cuma 17:15 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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