İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, "Üniversitemizin yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır." diye belirtti.

Bu duyuru ile birlikte başvuru şartları ve istenilen belgeler merak konusu oldu.