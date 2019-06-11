İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü Hemşire alıyor!

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğünden 4/B sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü 40 Sözleşmeli Hemşire alıyor. İşte başvuru şartları...

ARANAN ŞARTLAR

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4 - Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 2018 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.

5 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

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İSTENİLEN BELGELER

- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

- Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi - Diploma veya Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir.)

- 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi