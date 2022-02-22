Türkiye İstanbul'un ortasında bir garip bina! Görenler telefona sarılıyor

İstanbul'un ortasında bir garip bina! Görenler telefona sarılıyor

Türkiye

İstanbul'un ortasında bir garip bina! Görenler telefona sarılıyor

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde görenleri şaşkına çeviren binanın kapısı var ama çıkışı yok. Binanın önünden geçen vatandaşlar hemen fotoğrafını çekiyor. Çevre esnaflarından Ramazan Demir, 'Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık.' dedi. İşte görüntüler...

22 Şubat 2022, Salı 11:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Üsküdar’da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor. Kapının önünde balkon ya da merdiven olmaması dikkat çekiyor. Çevre esnaflarından Ramazan Demir, "Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık. Görenler zaten telefona sarılıyor" dedi.

Üsküdar’da yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor. Binanın 1. katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor.

Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını görenler ise şaşkınlık yaşıyor. 



“BİZ KARADENİZLİYİZ, NORMALDE BU TARZ ŞEYLER BİZDE OLUR"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, “Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık. Ayrıca oldukça eski bir Bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yapar. Herkes de anlar ne olduğunu” diye konuştu.

İlgili Haberler
Kızını taciz eden sapığı dedektif gibi takip etti, kimliğini öğrenince şoke oldu!



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Banu Şen
Türkiye’yi doyuran il: Balıkesir
Banu Şen
Şirin Sever
Namuslu görünmek kimlere kaldı?
Şirin Sever
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB duyurdu! Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı