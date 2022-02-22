İstanbul Üsküdar’da bir binaya ait dairenin arka cephesinde yer alan kapının çıkışı olmaması görenleri şaşkına çeviriyor. Kapının önünde balkon ya da merdiven olmaması dikkat çekiyor. Çevre esnaflarından Ramazan Demir, "Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık. Görenler zaten telefona sarılıyor" dedi.

Üsküdar’da yapımı yıllar önce tamamlanan 5 katlı bir binaya ait dairenin arka cephesinde bulunan kapı görenleri şaşkına çeviriyor. Binanın 1. katında yer alan dairenin kapısı olmasına rağmen herhangi bir çıkışı bulunmuyor.

Yerden yaklaşık 5 metre yükseklikte bulunan kapının çıkışında merdiven ya da balkon olmadığını görenler ise şaşkınlık yaşıyor.









“BİZ KARADENİZLİYİZ, NORMALDE BU TARZ ŞEYLER BİZDE OLUR"

Çıkışı olmayan kapıya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Ramazan Demir, “Biz Karadenizliyiz. Normalde bu tarz şeyler bizde olur. Gerçekten fıkra gibi. Binayı inşa edenlerin ne yapmak istediğini bizde anlayamadık. Ayrıca oldukça eski bir Bina. Görenler zaten telefona sarılıyor. İnşallah o kapıyı açıp bir gün açıklama yapar. Herkes de anlar ne olduğunu” diye konuştu.







