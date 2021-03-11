Türkiye İstanbul Valiliği: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: 13 kişi gözaltına alındı

Türkiye

İstanbul Valiliği: 13 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği 8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan 13 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

11 Mart 2021, Perşembe 11:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çeşitli gruplarca "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntüler incelenmiştir. Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheli kişiden biri yaşı küçük, toplam 13 şüpheli 10 Mart'ta yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.

DHA


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Kadın futbolcular: 1, Önyargılar: 0
Şirin Sever
Oral Çalışlar
İmamoğlu pot mu kırdı?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
8 Mart’tan bir gün sonra
Hakan Çelik
Murat Çelik
Kadına şiddet değil 'Cins kırım'
Murat Çelik
Banu Şen
Gün en yükses sesle 'Kadına şiddete hayır' diye haykırma günü
Banu Şen
Erkut Can
Bu serbestlik erken oldu galiba
Erkut Can
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çamur yağışına karşı uzman isimden son dakika uyarısı: Evden çıkmayın!