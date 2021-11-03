Türkiye İstanbul Valiliği: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirmeye çalışan 17 şüpheli gözaltına alındı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • İstanbul Valiliği: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirmeye çalışan 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirmeye çalışan 17 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye

İstanbul Valiliği: ABD'li sivil personelin başına çuval geçirmeye çalışan 17 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Sarayburnu'nda demirleyen ABD gemisinde görevli sivil personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

03 Kasım 2021, Çarşamba 12:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada, 'Liman Ziyareti kapsamında ilimize gelen ABD Deniz Kuvvetlerine ait Askeri Gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır' ifadeleri yer aldı.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
İYİ Parti senaryoları
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Kayıp hayvanınızı bulma rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Çap meselesi
Rauf Tamer
Hakan Çelik
F-16 için yakın markaj
Hakan Çelik
Murat Çelik
Karantina günlükleri
Murat Çelik
Banu Şen
İzmir’in kalbi: Konak
Banu Şen
Şirin Sever
Geçinmeye gönlün var mı?
Şirin Sever
Erkut Can
98’inci yılı kutlarken
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tacizcilerin öldürdüğü Haydarcan'ın babası konuştu: Hazmedemiyorum!