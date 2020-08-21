Türkiye İstanbul Valiliği duyurdu! Kadıköy’deki gözaltı olayı için açığa alınmışlardı

İstanbul Valiliği duyurdu! Kadıköy’deki gözaltı olayı için açığa alınmışlardı

Türkiye

İstanbul Valiliği duyurdu! Kadıköy’deki gözaltı olayı için açığa alınmışlardı

Kadıköy’de "Sağlık İçin Hepimiz İçin Kovid-19 denetlemeleri"nde bir kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olaya ilişkin görevden uzaklaştırılan polisler görevlerine iade edildi.

21 Ağustos 2020, Cuma 23:35 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, Kadıköy’de 19 yaşındaki Rana B.’nin gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan iki polis memurunun görevlerine iade edildiğini açıkladı.

Valilik’ten yapılan açıklama şöyle:

"Kadıköy ilçemizde 19.08.2020 tarihinde (R.B) isimli kadının gözaltına alınması sırasında yaşanan olay nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memurları, görevlendirilen muhakkik görüşü doğrultusunda göreve iade edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

DHA

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