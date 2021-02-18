Türkiye İstanbul Valiliği ilçe ilçe paylaştı! Buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği ilçe ilçe paylaştı! Buzlanma ve don uyarısı

Türkiye

İstanbul Valiliği ilçe ilçe paylaştı! Buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliği ilçe ilçe verileri paylaşarak vatandaşlara buzlanma ve don uyarısı yaptı. İşte İstanbul Valiliği'nin son dakika hava durumu uyarısı...

18 Şubat 2021, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul’da Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; hava aralıklı yağmurlu; yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu olacak.

Cuma (19 Şubat) gecesinden Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

18.02.2021 Perşembe: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu gece saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: 6°

Şişli: 6°

Sarıyer: 4°

Ümraniye: 4°

Kartal: 5°

Sancaktepe: 5°

19.02.2021 Cuma: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu sabah saatlerinde yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.


Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: 2° / 5°

Şişli: 2° / 6°

Sarıyer: 1° / 4°

Ümraniye: 0° / 4°

Kartal: 2° / 6°

Sancaktepe: -1°/4°

20.02.2021 Cumartesi: Parçalı çok bulutlu olması bekleniyor.

Bazı merkezlerde beklenen minimum ve maksimum sıcaklıklar:

Bakırköy: -1° / 6°

Şişli: -2° / 7°

Sarıyer: -3° / 5°

Ümraniye: -6° / 5°

Kartal: -1° / 7°

Sancaktepe: -6°/5°

Cuma gecesi başlayıp Cumartesi sabah saatlerine kadar buzlanma ve don olayı sebebiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Yükseklikleri (18.02.2021):

Çatalca Radar Sahası: 38 cm

Ümraniye: 23 cm

Sabiha Gökçen Havaalanı: 20 cm

Kartal (Bölge Md.): 3 cm

Sarıyer: 3 cm

İstanbul Havaalanı: 2 cm

MeteoUyarı Kodu: Sarı (18-19 Şubat)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen 5 günlük hava tahminlerini de yayınladı. İşte MGM'nin internet sitesinde yer alan veriler;

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