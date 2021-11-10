Türkiye İstanbul Valiliği'nden 10 Kasım paylaşımı

İstanbul Valiliği'nden 10 Kasım paylaşımı

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden 10 Kasım paylaşımı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında anılıyor. İstanbul Valiliği de hazırladığı 10 Kasım videosuyla Atatürk'ü andı.

10 Kasım 2021, Çarşamba 11:37 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği,  Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümüne özel bir video hazırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından videoyu paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal #Atatürk’ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ya Gazi’nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar?" ifadelerini kullandı.

İşte o video:



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