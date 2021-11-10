İstanbul Valiliği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümüne özel bir video hazırladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından videoyu paylaştı.

Vali Yerlikaya paylaşımında, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal #Atatürk’ü vefatının 83. yılında rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ya Gazi’nin hayatındaki diğer 10 Kasımlar?" ifadelerini kullandı.

İşte o video:







