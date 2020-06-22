Türkiye İstanbul Valiliği'nden 23 Haziran Salı günü için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği'nden 23 Haziran Salı günü için sağanak uyarısı

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden 23 Haziran Salı günü için sağanak uyarısı

İstanbul Valiliği, vatandaşları yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen gök gürültülü yağışa karşı uyardı.

22 Haziran 2020, Pazartesi 21:18 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, resmi internet hesabından ve sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile vatandaşları gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı. Valilik, "İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre 23.06.2020 Salı günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da ve bölgemiz genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Sarı kod ne anlama geliyor?

Uyarı kodunun sarı olduğu belirtilen açıklamada, "Sarı: 'Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır'" ifadelerine yer verildi.

İHA


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