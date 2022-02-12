Türkiye İstanbul Valiliği'nden açıklama: Liberya bayraklı gemiye müdahale ediliyor

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Liberya bayraklı gemiye müdahale ediliyor

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Liberya bayraklı gemiye müdahale ediliyor

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yapan Liberya bayraklı gemiye ekiplerin müdahale ettiğini duyurdu.

12 Şubat 2022, Cumartesi 18:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kolombiya’dan Zonguldak Limanı’na seyir halindeki Liberya bayraklı, 295 metre boyundaki CHENG MAY isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı girişinde saat 16.45 sıralarında makine arızası yapmıştır. Bölgeye ivedilikle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Römorkörleri ve Sahil Güvenlik ve Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edilmiştir. Yaklaşık 170 bin ton kömür yüklü gemi arızası nedeniyle, İstanbul Boğazı geçici olarak deniz trafiğine kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.


İHA

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