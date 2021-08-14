Türkiye İstanbul Valiliği’nden cemevi açıklaması

İstanbul Valiliği’nden cemevi açıklaması

Türkiye

İstanbul Valiliği’nden cemevi açıklaması

İstanbul Valiliği, Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Ali Baba Sultan Cemevi’nin penceresinin kırılmasına ilişkin 2 şüphelinin yakalandığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

14 Ağustos 2021, Cumartesi 21:15 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pendik ilçemizin Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi’nin penceresinin kırılması olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin kamera kayıtları ve görgü tanıklarından alınan bilgiler doğrultusunda yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde olayın, bugün saat 01.00 sıralarında cemevinin bahçesine giren iki alkollü şahıs tarafından yapıldığı anlaşılmıştır. Olaya karışan şüpheli E.Ş. ve E.B. adlı şahıslar yakalanmış olup, başlatılan soruşturma devam etmektedir. İbadethanelere yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AA

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