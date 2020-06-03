Başkanlığını İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’nın yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Orhan Demir ile Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden Doç. Dr. Halit Özen’in yer aldığı “Toplu Ulaşım Bilim Kurulu”, salgın hastalığın yolcu davranışı ve ulaştırma sistemine etkisini araştıracak.

Araştırma ile ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Valiliğince oluşturulan, içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisinin de yer aldığı ‘Toplu Ulaşım Bilim Kurulu’nca yürütülen bu çalışmanın amacı, bütün insanları ve insanların gündelik normal hayatlarını etkileyen Covid - 19 salgınının, trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı şehirler sıralamasında, Tomtom 2019 indexine göre 57 ülke ve 416 şehir arasında 9. sırada olan İstanbul trafiğine etkisini incelemektir. Ayrıca, bu çalışma sonucu salgın sonrası yeni normallerin belirlenmesi ve yolcu davranışlarındaki değişikliklerin analiz edilmesi amacıyla da kullanılacaktır.

Çalışma kapsamında bir anket çalışması da başlatıldı. İstanbul Valiliği'nin yaptığı duyuruda, “Covid-19 salgını sürecinde kontrollu sosyal hayatınızı kolaylaştırmak ve toplu ulaşım hizmetini en verimli şekilde sunmak için yürüttüğümüz anket çalışmamıza katılmanızı rica ederiz.





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