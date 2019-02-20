İstanbul Valiliği'nden deprem açıklaması
İstanbul Valiliği, Çanakkale Ayvacık merkezli depreme ilişkin açıklamasında İstanbul'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Saat 22.15 itibariyle GAMER, polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve diğer haber merkezleriyle yapılan görüşmelerde;
Çanakkale Ayancık merkezli deprem sonucu ilimiz dahilinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
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İSTANBUL (DHA)