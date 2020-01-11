İstanbul Valiliğinden 'Deprem' açıklaması

İstanbul Valiliği, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğünde deprem sonrası ihbar hatlarından herhangi bir can ve mal kaybı ile yaralanma ihbarı gelmediğini ve bütün birimlerin depremin kentteki etkilerini yakından takip ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, meydana gelen deprem sonrasında valilik koordinasyonunda AFAD’a bağlı 26 çalışma grubunun bütün yetkililerinin AFAD Hasdal Merkezi’nde acil bir şekilde toplandığı ve değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Başta AFAD Koordinasyon Merkezi olmak üzere 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye ve diğer çağrı merkezlerine şu ana kadar depremle ilgili herhangi bir çağrı gelmediği aktarılan açıklamada, "Merkezimize ihbar hatlarından gelen herhangi bir can, yaralama ve mal kaybı ihbarında bulunulmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir. İstanbul’umuza geçmiş olsun." denildi.





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AA