Türkiye İstanbul Valiliği'nden gözaltılarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nden gözaltılarla ilgili açıklama

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden gözaltılarla ilgili açıklama

Kadıköy'de dün gözaltına alınan 65 kişiden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı İstanbul Valiliği tarafından açıklandı.

05 Şubat 2021, Cuma 10:22 Son Güncelleme:
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Kadıköy'de dün yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, "1 kişinin DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 kişinin DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 kişinin PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 kişinin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" bilgilerine yer verildi.

DHA


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