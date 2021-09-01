İstanbul Valiliği'nden hava sıcaklıkları ile ilgili önemli uyarı. Valilik açıklamasında "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarından itibaren (2 Eylül Perşembe) hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına inecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 02.09.2021 Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

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BÖLGEDEKİ SICAKLIKLAR

Bölgemizde günün en yüksek hava sıcaklıklarının;

İstanbul'da 27-26, Edirne'de 29-27, Kırklareli'de 27-24, Tekirdağ'da 27-25, Kocaeli'de 27-26, Sakarya'da 24-22, Yalova'da 25-23 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor." denildi.