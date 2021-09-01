Türkiye İstanbul Valiliği'nden hava sıcaklıkları ile ilgili önemli uyarı! Dikkat...

İstanbul Valiliği'nden hava sıcaklıkları ile ilgili önemli uyarı! Dikkat...

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden hava sıcaklıkları ile ilgili önemli uyarı! Dikkat...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamasında bulunan İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak uyarıda bulundu. Valilik, İstanbul'da hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

01 Eylül 2021, Çarşamba 13:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği'nden hava sıcaklıkları ile ilgili önemli uyarı. Valilik açıklamasında "İstanbul'da Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre; yarından itibaren (2 Eylül Perşembe) hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına inecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre; serin ve yağışlı havanın önümüzdeki günlerde ülkemizin kuzey ve iç kesimlerini etkilemesi bekleniyor.

Mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 02.09.2021 Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak Bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

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BÖLGEDEKİ SICAKLIKLAR

Bölgemizde günün en yüksek hava sıcaklıklarının;

İstanbul'da 27-26, Edirne'de 29-27, Kırklareli'de 27-24, Tekirdağ'da 27-25, Kocaeli'de 27-26, Sakarya'da 24-22, Yalova'da 25-23 dereceler civarında seyretmesi bekleniyor." denildi.

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