İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Salı 23.00-8 Ekim Çarşamba 18.00) Marmara’nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

''Dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL (İHA)