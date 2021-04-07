Türkiye İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı: Yağışlı hava geliyor

İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı: Yağışlı hava geliyor

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden son dakika uyarısı: Yağışlı hava geliyor

İstanbul Valiliği'nden soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi.

07 Nisan 2021, Çarşamba 18:51 Son Güncelleme:
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Açıklamada 3 gün boyunca yağış durumu şu şekilde belirtildi:

Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı 

Rüzgârın ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği kaydedilirken, "Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İstanbul (DHA)

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