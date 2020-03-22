Türkiye İstanbul Valiliği'nden uyarı: Evlerinizden çıkmayın

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Evlerinizden çıkmayın

Türkiye

İstanbul Valiliği'nden uyarı: Evlerinizden çıkmayın

İstanbul Valisi Yerlikaya corona virüs nedeniyle "Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin" dedi.

22 Mart 2020, Pazar 12:47 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı yazılı açıklama şunları kaydetti:

"Baharı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı 14 Kural’a kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir.

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