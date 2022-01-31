Türkiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sokakta kalan 755 hemşehrimizi misafir ettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sokakta kalan 755 hemşehrimizi misafir ettik

Türkiye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Sokakta kalan 755 hemşehrimizi misafir ettik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik.' dedi.

31 Ocak 2022, Pazartesi 17:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliğince sokakta kalan 755 kişinin soğuk hava nedeniyle otellerde misafir edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın konu ile sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da soğuk havalarda KimseDışarıdaKalmasın istiyoruz. Dün gece; 755 evsiz, sokakta kalan hemşehrimizi otellerde misafir ettik. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak destek veren hemşehrilerimize, Kaymakamlarımız ve görevlilerimize teşekkür ediyorum." ifadeleri yer aldı.

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