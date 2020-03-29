İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan corona virüs nedeniyle 48 saat uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs nedeniyle İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.
29 Mart 2020, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1244178316485066753
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