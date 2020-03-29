Türkiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan corona virüs nedeniyle 48 saat uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan corona virüs nedeniyle 48 saat uyarısı

Türkiye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan corona virüs nedeniyle 48 saat uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüs nedeniyle İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

29 Mart 2020, Pazar 12:18 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul."



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