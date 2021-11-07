Türkiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sis paylaşımı: Bir varmış, bir yokmuş...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sis paylaşımı: Bir varmış, bir yokmuş...

Türkiye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sis paylaşımı: Bir varmış, bir yokmuş...

Sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile boğazın yer aldığı videoyu paylaşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.

07 Kasım 2021, Pazar 11:00 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.


Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir, Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.



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