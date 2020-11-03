Türkiye İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

Türkiye

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan yeni tedbirlerle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, lokanta, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro, sinema, konser salonu gibi tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacağını açıkladı.

03 Kasım 2020, Salı 22:12 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Paket servis hariç olmak üzere lokanta, pastane, berber, nikah/düğün salonu, yüzme havuzu, internet kafe, tiyatro/sinema, konser salonu vb. tüm iş yerleri saat 22.00'da kapanacaktır” ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL (İHA)


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