İstanbul Valisi duyurdu! Aşılamada son durum…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki koronavirüs aşısında son durumu açıkladı. Yerlikaya, şu ana kadar 1. doz bir milyon 661 bin 10, 2. doz bir milyon 153 bin 909 olmak üzere toplam 2 milyon 814 bin 919'a ulaştığını açıkladı.

İstanbul'da ayrıca 65 yaş ve üstü aşı oranı yüzde 81,2'ye ulaştı. İstanbul Valisi, 15 gün için 60-64 yaş grubunun yüzde 46,4 olduğunu duyurdu. İstanbul Valisi açıklamasında 'İstanbul’umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere 1.doz 1.661.010 - 2.doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2’ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4’üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı.’ ifadelerini kullandı.



