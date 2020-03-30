Türkiye İstanbul Valisi duyurdu: Deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

İstanbul Valisi duyurdu: Deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

Türkiye

İstanbul Valisi duyurdu: Deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü ve feribot seferlerinin bugün 17.00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

30 Mart 2020, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır'' dedi. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti.

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