İstanbul Valisi duyurdu: Deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü ve feribot seferlerinin bugün 17.00’den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.
30 Mart 2020, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır'' dedi. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti.
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