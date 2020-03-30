İstanbul Valisi duyurdu: Deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır'' dedi. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti.







