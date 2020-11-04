İstanbul Valisi, esnek mesai saati uygulamasını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek.

Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz. 60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak.

Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak.

Sanayi kesimi çalışanları saat 07.00'de mesaiye başlayacak. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.

Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız.

x





İlgili Haberler 81 il için yeni corona virüs genelgesi, mesai saatlerine düzenleme geliyor



