Türkiye İstanbul Valisi, esnek mesai saati uygulamasını duyurdu

İstanbul Valisi, esnek mesai saati uygulamasını duyurdu

Türkiye

İstanbul Valisi, esnek mesai saati uygulamasını duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da uygulanacak esnek mesai saatleri düzenlemesi hakkında açıklamada bulundu.

04 Kasım 2020, Çarşamba 14:22 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya şu açıklamayı yaptı:

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Bazı iş yerlerimizde çalışma saatleri 22.00'de sona erecek.

Bireysel olarak önlemlere uymada sorunumuz var. Her bir İstanbullu bizim canımız. Kısıtlanmış bir döneme yeniden girmek istemiyoruz. 60 yaş ve üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak.

Tüm kamu kurumları dönüşümlü çalışacak. 

Sanayi kesimi çalışanları saat 07.00'de mesaiye başlayacak. Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.

Salgının üstesinden birlikte gelecek, birlikte başaracağız.


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