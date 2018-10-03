İstanbul'daki ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açıklama yaptı.

VALİ ŞAHİN: DENETİM YAPILACAK

Farklı fiyat uygulayan satıcılarla ilgili hem bizim valilik olarak hem de ticaret ve esnaf odamız kendi denetim mekanizmaları ve zabıtalarla denetlenecek. Kurallara uymayanlar hakkında yasal prosedür uygulanacak.

BAŞKAN UYSAL: HALK EKMEK ÜRETİMİ ARTIRABİLİRİZ

Halk Ekmek'te ekmek üretimimiz var. Halk Ekmek'in asıl hedefi fiyatlarda dengelemeyi sağlamak ve kaliteli, sağlıklı ekmek ulaştırmak. Şuanda baktığımızda Halk Ekmek, İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 5-10'unu kapsıyor. Kapasite olarak 2 milyona kadar çıkabiliyoruz. Şuanda bizim ekmek satış fiyatı 250 gramın 75 kuruş. Esnafa göre kıyasladığımızda kilosunu 3 liraya satarken esnaf 5 liraya satıyor. Biz doğrudan satış yapıyoruz, yüksek miktarda üretim yapıyoruz. Buna baktığımızda bizim maliyetlerimiz aşağıda kalabilir. İnanıyoruz ki şuanda açıklanan fiyatlar fırıncılarımızı zorlamayacaktır. Bu tür tedbirler böyle zamanları fırsat bilip bu dönemleri özellikle değerlendirip fiyatta normalin üzerinde artış yapmak isteyen olursa onların da takipçisi olacağız.











