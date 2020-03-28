Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 06.00’dan itibaren geçerli olacak

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 06.00’dan itibaren geçerli olacak

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 06.00’dan itibaren geçerli olacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hava yolu ile yurt içi uçuşlarda yarın saat 06.00’dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini bildirdi.

28 Mart 2020, Cumartesi 19:27 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu bilgiyi verdi: "Hava yolu ile yurt içi uçuşlarda 29 Mart saat 06.00’dan itibaren ’Seyahat İzin Belgesi’ istenecektir. Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır."


AA

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