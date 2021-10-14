İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: 124 binden fazla sürücüye ceza kesildi! İşte sebebi...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Ocak, 30 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimlerde 124 bin 704 sürücüye cep telefonu kullandıkları için ceza kesildiğini belirtti.
14 Ekim 2021, Perşembe 10:58 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul'da yılbaşından bu yana trafikte cep telefonu kullanan ve ceza kesilen sürücülerin verilerini paylaştı. Yerlikaya'nın paylaşımında, "İstanbul'da trafik kazalarını en aza indirmek için 1 OCAK-30 EYLÜL tarihleri arasında; 8.244.669 araç denetlendi 124.704 sürücüye araç içinde cep telefonu kullandıkları için ceza uygulandı Hiçbir cep telefonu konuşması insan hayatından kıymetli değil." ifadeleri yer aldı.
DHA
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