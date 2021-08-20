Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 436 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 436 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 436 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün 436 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, dün de 547 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklamıştı.

20 Ağustos 2021, Cuma 13:49 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."

DÜN DE 547 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıklamıştı.


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