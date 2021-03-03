Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya: Hedef mavi kategori

İstanbul Valisi Yerlikaya: Hedef mavi kategori

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya: Hedef mavi kategori

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz. Hedef Mavi Kategoriye el birliğiyle ulaşmak." açıklamasında bulundu.

03 Mart 2021, Çarşamba 23:16 Son Güncelleme:
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Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Değerli Hemşehrilerim, Yeni Dinamik Denetim Modeli ile şehrimizin her yerinde denetimlere başlıyoruz

Benimle birlikte, vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz sahada olacak.

Hedef Mavi Kategoriye el birliğiyle ulaşmak.



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