İstanbul Valisi Yerlikaya: Son yılların en yoğun kar yağışı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız." dedi.
25 Ocak 2022, Salı 02:08 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
Kıymetli İstanbullular bu görüntüler, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor.
Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1485747426434732042
İHA
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