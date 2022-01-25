İstanbul Valisi Yerlikaya: Son yılların en yoğun kar yağışı

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kıymetli İstanbullular bu görüntüler, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor.

Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

İHA



