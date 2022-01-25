Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya: Son yılların en yoğun kar yağışı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Son yılların en yoğun kar yağışı

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya: Son yılların en yoğun kar yağışı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız." dedi.

25 Ocak 2022, Salı 02:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Kıymetli İstanbullular bu görüntüler, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor.

Yolda mahsur kalan, 2 bin 16 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.

İHA

İlgili Haberler
Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecekSon dakika: İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar için yeni saat belli oldu


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar için yeni saat belli oldu