Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya: Yoğun bakımdaki hasta sayısı yüzde 25 azaldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Salgının ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı yüzde 40 oranında, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise yüzde 25 oranında azaldı" dedi.

22 Aralık 2020, Salı 11:18 Son Güncelleme:
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Ülke genelinde artan corona virüs vaka sayısı sonrası başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerde çeşitli tedbirler alındı. Restoran, cafe vb. yerlerin hizmetleri sınırlandırıldı; sokağa çıkma saatlerine kısıtlama getirildi.

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Alınan önlemlerin işe yarayıp yaramayacağı merak edilirken sevindiren haber İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Yerlikaya, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hastanede yatan sayısı %40 azaldı" 

"Koronavirüs salgını ikinci dalgasının zirve noktasını geride bıraktık. Hastanede yatan sayısı %40 oranında, yoğun bakımda yatan sayısı %25 oranında azaldı. Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili inşallah size hep iyi haberler vereceğiz"



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