Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mavi kategori açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mavi kategori açıklaması

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan mavi kategori açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada 'Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak' dedi.

13 Mart 2021, Cumartesi 17:36 Son Güncelleme:
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İşte İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Duamız, temennimiz tedbirlere hep beraber kendi nefsimizle, biz kendimizi önemseyelim görelim 2 Mart’tan itibaren başlayan süreçte de İstanbulumuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak.

65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı dün oran yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş üstü büyüklerimize, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım, Lütfen aşı olalım,. Randevu aldım alamadım derdi yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası.


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