Türkiye İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması

Türkiye

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, normalleşme adımları ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında, 'Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz' dedi.

27 Şubat 2021, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kademeli normalleşme mesajı paylaştı. Yerlikaya mesajında "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" denildi.



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