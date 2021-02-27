İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, normalleşme adımları ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yerlikaya paylaşımında, 'Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz' dedi.
27 Şubat 2021, Cumartesi 14:23 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kademeli normalleşme mesajı paylaştı. Yerlikaya mesajında "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" denildi.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1365607588054859782
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