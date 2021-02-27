İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından kademeli normalleşme mesajı paylaştı. Yerlikaya mesajında "Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında "Bu günlere sabır ve anlayışla geldik. Hedefimiz: EN DÜŞÜK RİSK GRUBU Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim" denildi.











